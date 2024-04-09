Калужский Минтранс ищет федеральную поддержку для обновления троллейбусов

В Калуге сейчас есть порядка 70 троллейбусов, которые надо заменить.

- Это большие финансовые траты, и без помощи федерального правительства этот вопрос не решить, - рассказал 9 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Он отметил, что сейчас правительство России формирует программу по городскому электротранспорту. Калужская область рассчитывает в нее попасть.

- В формате видеоконференции с Департаментом государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта рассказал о наших потребностях и планах замены троллейбусного парка, - пояснил Шпиренко. - Надеюсь, что Калужская область сможет стать участником программы по обновлению электрического транспорта и получить федеральную поддержку.