Самолеты из Калуги в Казань и Екатеринбург полетят с 1 мая

По этому направлению будет летать авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Отправиться в Екатеринбург можно будет по понедельникам (в 13:10) и средам (в 12:00). Время в пути – 2 часа 45 минут. Стоимость одного билета – от 7252 рублей.

В Казань самолет из Калуги будет вылетать в 20:45 в понедельник и в 19:30 в среду. Время в пути – 1 час 40 минут. Стоимость одного билета – от 3746 рублей.