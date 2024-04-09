В Калуге пока не нашли денег, чтобы сделать улицу Достоевского двухсторонней

В 2024 году средства в бюджете на это не заложены, сообщил 8 апреля городской голова Дмитрий Денисов.

Напомним, решение ввести двухстороннее движение на участке между улицами Марата и Плеханова было принято еще в 2019 году.

В 2021 году власти рассчитывали, что деньги на расширение проезжей части можно будет выделить в 2024 или 2025 годах.