Жители ЦФО за месяц оформили автокредитов на 5,5 миллиарда рублей

В марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца, следует из статистики банка ВТБ.
В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) банк выдал 4516 автокредитов на сумму более 5,5 миллиарда рублей. Это почти на 50% больше, чем в феврале. Показатели марта прошлого года превышены в пять раз.
В тройку регионов-лидеров марта по активности заемщиков в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) вошли Воронеж (около 900 сделок), Тула (около 600 сделок) и Липецк (359 сделок).
Чаще всего люди покупают машины с пробегом – 69% от всех сделок. Покупатели предпочитают корейские и российские бренды. Если покупается новая машина, то в основном это китайское авто.
- В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка, - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. - В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку и первый взнос. В марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заёмщики спешили провести сделку до вступления их в силу. На этом фоне рынок автокредитования установил новый рекорд по выдачам, которые, по нашей оценке, составили порядка 220 миллиардов рублей. Локомотивом сегмента по-прежнему выступает ВТБ. За три месяца года доля банка по объему выдач автокредитов, по нашей оценке, увеличилась более чем на 0,7 пп и по итогам марта превысила 25,9%.
Но в ближайшие месяцы рынок автокредитования может «остудиться».
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