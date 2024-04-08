Владислав Шапша провел рабочую встречу с министром транспорта Александром Шпиренко

Губернатор обсудил с ним выполнение нескольких поручений.

В частности, речь шла о начале дорожных работ. По всем объектам уже заключили контракты. За 2024 год в Калужской области отремонтируют 206 километров дорог и девять мостов. Также создается система контроля дорожных работ.

Еще один вопрос – развитие транспортной сферы региона. В Калуге на днях открыли льготный маршрут №28 до Ромодановских Двориков. На маршрут № 25 до Шопино добавили три новых автобуса большого класса.

- Региональному минтрансу поставил задачу продолжить работу по улучшению транспортного обслуживания калужан, обновлению подвижного состава общественного транспорта, - прокомментировал губернатор. - В том числе на межмуниципальных рейсах. Дефицит кадров в отрасли – одна из острых проблем. Поручил проработать региональную систему подготовки кадров для транспортного комплекса.