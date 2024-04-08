В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 40 711 нарушений

За неделю, с 29 марта по 4 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 40 711 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 25 909 раз.

10 473 автолюбителя нарушили правила проезда перекрестков.

2733 калужанина не пристегнулись ремнем безопасности.

561 водитель не пропустил пешеходов.

487 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

390 человек выехали на встречную полосу.

158 попали на камеру во время движения по обочине.