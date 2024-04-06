На обходе Калуги ограничат движение

В понедельник, 8 апреля, начнутся ремонтные работы на путепроводе в районе деревень Тимохино и Лисенки, сообщили в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».

Для движения останется по одной полосе в каждую сторону.

Дорожники планируют завершить ремонт до конца 2025 года.