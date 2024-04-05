В Калуге открыли проезд между Плетеневкой и Росвой

Это планировалось сделать 6 апреля, но уровень воды в Угре резко упал.

Затопленный ранее участок дороги полностью освободился.

Автобусы из Калуги на Воротынск и Бабынино вернулись на прежние маршруты, сообщил в пятницу министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.