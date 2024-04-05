Началась реконструкция трассы М3 «Украина»

Дорожники начали ее с территории Московской области – от поселка Киевский, сообщил 5 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин.

Строители переустраивают линии связи, водопроводы, электросети, готовят площадку под стройгородок.

Постепенно рабочие будут продвигаться к территории Калужской области.

Напомним, работы на участке от поселка Киевский до Малоярославецкого района будут продолжаться до 2026 года. Трассу расширят, будут построены 13 транспортных развязок.

- После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль, - заявил Хуснуллин.