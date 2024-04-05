В Калуге с 6 апреля откроют движение между Плетеневкой и Росвой

- За последние сутки существенно упал уровень воды. Принято решение с завтрашнего дня открыть движение между Плетеневкой и Росвой, - заявили в администрации Воротынска.

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