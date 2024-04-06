Массовые проверки пройдут на дорогах в Калужской области

ГИБДД предупредила, что с 8 по 30 апреля будет проводить профилактическую акцию «Пешеход» на трассах М3, А130, А108 и Р132.

В полиции отмечают, что правила нарушают как водители, так и пешеходы.

В результате люди гибнут и получают травмы.