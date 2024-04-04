В Калуге эвакуировали машину после жалоб в соцсетях

Фото «Лады» с улицы Дзержинского появилось в соцсетях в среду, 3 апреля.

Сообщалось, что водитель заехал на тротуар у алкогольного магазина, объяснив это окружающим: «Мне только на минутку».

В четверг в управлении МВД по Калужской области рассказали, что сотрудники ДПС приняли решение об эвакуации автомобиля. Также решается вопрос о привлечение водителя к административной ответственности.