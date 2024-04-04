В Калуге нет денег для замены упавшей от ветра остановки

Павильон не выдержал сильных порывов в среду, 3 апреля, на улице Маяковского у детского сада.

Однако новую остановку поставить не могут.

- К сожалению, остановка не подлежит восстановлению, конструкция повреждена, - заявили в четверг в городской управе. - В наличии остановок для замены нет. Будем искать финансирование для установки новой.