В Калуге настраивают зеленую волну светофоров

Такой проект реализуется на Правом берегу.

- Возможно кто-то уже заметил, что изменился режим работы светофора возле рынка. Это происходит не просто так, - рассказали 4 апреля в официальном сообществе Правобережья. - Установленные в прошлом году камеры информационной транспортной системы собрали информацию о трафике, система смоделировала оптимальные значения фаз и подстроила один светофор под другой. Теперь с утра проехав перекресток у рынка вы в 90% случаев попадете на зеленый у Тульского шоссе.

Пока не уточняется, будут ли таким же образом настраивать светофоры в других частях Калуги.