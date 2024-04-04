В Полотняном Заводе подтопило еще 9 участков

В селе Учхоз подтопило еще 5 участков, рассказали в МЧС.

Всего на улице Калужской под водой оказался 21 участок.

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