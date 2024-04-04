В Калуге закрыли проезд на дороге между Плетеневкой и Росвой

Разлившаяся Угра затопила 100-метровый участок проезжей части.

Днем в среду водители еще пытались там проехать, но к вечеру уровень воды повысился. О решении временно закрыть дорогу сообщило министерство транспорта Калужской области.

Общественный транспорт из Калуги в Росву, Воротынск, Бабынино поедет через трассу М3 «Украина». Вновь открыть дорогу власти обещают после снижения уровня воды.