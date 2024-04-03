Калуга встала в жутких пробках из-за упавших деревьев и аварий

Движение в центре города затруднено вечером в среду, 3 апреля.

На улице Жукова в районе перекрестка с Горького упало дерево, перекрыв всю проезжую часть. Сейчас его пилят.

Также авария произошла на перекрестке улицы Тульской и Киевского проезда.

Движение существенно затруднено на Жукова, Горького, Тульской, Либкнехта, Баррикад, Ленина, Дзержинского, Грабцевском шоссе.