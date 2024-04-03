В Калужской области размыло дорогу

Закрыто движение на участке дороги Шепелёво-Средний в Козельском районе, сообщили 3 апреля в региональном министерстве транспорта.

- Водопропускные трубы не справились с напором паводковых воды, – пояснили в министерстве. - Сильно разрушен участок дороги между населенными пунктами Шепелево и Средний. Сейчас движение автотранспорта там закрыто. Общественный транспорт и школьный автобусы ходят в обход. Схему объезда прикладываем. Восстановление этого участка займёт время. К его ремонту сможем приступить только после того как спадёт уровень воды.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.