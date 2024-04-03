Калужан попросили не парковаться под деревьями

Сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится до конца суток.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером ожидаются ливни.

- Держитесь подальше от ненадежных конструкций, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте около них автомобили, - заявил Денисов. - Как вы знаете, в Калуге много старых деревьев с небольшой корневой системой, под воздействием таких сильных ветров они могут быть неустойчивы.