Уровень воды на дороге Калуга – Вязьма повысился до 35 сантиметров

Затопило участок между Плетеневкой и деревней Угра.

- Подъем воды сейчас составляет 32-35 см, - рассказали днем 3 апреля в министерстве транспорта Калужской области.

Дорогу до сих пор не закрыли, хотя власти призывают водителей быть осторожными – машины может унести в реку.