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Калужане жалуются на пылевые бури

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 03.04.2024 13:02 0 526
Калужане жалуются на пылевые бури

На улицах и тротуарах Калуги за зиму скопилось большое количество песка. Пока его еще не смогли убрать.

В среду, 3 апреля, из-за сильного ветра в городе наблюдаются настоящие пылевые бури. Ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Работают все имеющиеся у нас машины-пылесосы, как ночью, так и днем, - заявил чиновник. - Круглосуточно продолжается мойка проезжей части и пешеходных дорожек, сухая и влажная уборка прилотковых зон и тротуаров. На 60 улицах проведена комплексная уборка – их очистили от мусора, песка и грязи, скопившихся за зиму. Это лишь малая часть намеченного плана, постепенно уборка пройдет на всех улицах. Работы продолжаются.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 03.04.2024 13:02 0 526
Тэги: дороги благоустройство
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