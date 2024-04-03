В Калуге из-за подтопления моста изменили два автобусных маршрута

Также поменялся график автобусов № 37(л) «Сквер Медсестёр - мкр. Куровской», которые ездят пока по трассе М3 «Украина».

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