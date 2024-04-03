В Калуге дерево упало на припаркованную машину

Ранее МЧС предупреждало о сильных порывах ветра. В Калужскую область идет волна холода, которая будет сопровождаться дождями.

Автомобиль получил небольшие повреждения, из людей никто не пострадал. Фото прислал наш читатель.

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