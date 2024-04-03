Ямы на Карла Либкнехта залатают до конца 2024 года

Утром в среду, 3 апреля, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге в яме застрял автомобиль «Лада».

Ранее на состояние Карла Либкнехта жаловались и наши читатели. Однако скоро ремонта там ждать не приходится.

- Рассмотрим вопрос проведения ямочного ремонта по этой улице в течение этого года, - заявили 3 апреля в городской управе.