Дорогу Калуга – Вязьма подтопило

Но движение на участке между Плетеневкой и Росвой пока не перекрывали, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Перед опасным местом выставлены предупреждающие знаки.

- По мере поднятия уровня воды расписание и схемы движения общественного транспорта по маршрутам Калуга - Воротынск, Калуга - Опытная станция (ч/з Резвань), Бабынино – Воротынск - Калуга (ч/з Кромино), Бабынино – Воротынск - Калуга (ч/з Муромцево) могут быть изменены, - прокомментировали в министерстве. - Информацию об этом будет оперативно размещать в автобусах и на наших страницах в социальных сетях.