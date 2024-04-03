Калужанин накопил 133 штрафа за нарушения дорожных правил

В общей сложности 24-летнему мужчине пришлось выплатить 234 тысячи рублей, сообщили 3 апреля судебные приставы.

Водитель превышал скорость, не пропускал пешеходов, не пристегивался, ездил на красный и заезжал за стоп-линию.

Изначально он должен был отдать 103 тысячи, но не спешил этого делать. Тогда подключились судебные приставы, и сумма выросла более чем в два раза за счет исполнительского сбора. Чтобы молодой калужанин не ушел от наказания, временно была арестована его машина «Фольксваген Поло».