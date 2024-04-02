В Калуге подтопило мост через Угру

Фото во вторник, 2 апреля, опубликовали в сообществе «Дорожный патруль».

Под водой оказался участок дороги в черте деревни Плетеневка рядом с мостом.

- В связи с подтоплением моста через реку Угра в сторону поселка Росва по маршруту 37 (А, Б, В) вводятся изменения в схеме движения транспорта, - прокомментировали ситуацию в «Управлении калужского троллейбуса». - 37 маршрут будет осуществляться движения через поселок Мстихино в сторону а/д М3 «Украина» - поселок Росва, тем самым объезжая подтопленный мост через реку Угра.