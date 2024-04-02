Обновлять разметку в Калуге начнут в конце мая

Такие сроки во вторник, 2 апреля, назвали в городской управе.

- Обновление дорожной разметки проводится в летний период, - говорится в официальном комментарии администрации. - Нанесение разметки выполняется специальной масляной краской для дорожных работ в теплую погоду. Сезон данного вида работ начинается в конце мая при наступлении благоприятных погодных условий.

Ранее наши читатели жаловались, что на калужских дорогах после зимы почти не осталось разметки.