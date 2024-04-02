Фонтаны в Калуге включат до 1 мая

Сейчас рабочие начали готовить их к запуску, сообщили во вторник в городской управе.

- В течение апреля проведем все необходимые работы по расконсервации: проверим и настроим оборудование, выполним демонтаж защитного укрытия, очистим чаши от грязи, покрасим фонтаны и отремонтируем облицовочное покрытие, - пояснили в управлении городского хозяйства.

13 калужских фонтанов будут работать до 30 сентября.