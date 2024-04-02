В Калуге предложили запретить прокатные электросамокаты

Этот вопрос на днях обсуждался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Инициатива исходит от ГИБДД. В дорожной полиции отмечают, что для эксплуатации электросамокатов в городе нужна соответствующая инфраструктура, а пока все осуществляется хаотично.

В правительстве Калужской области согласились, что проблема действительно есть. Этот вопрос будет еще обсуждаться.