В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 35 759 нарушений

За неделю, с 22 по 28 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 35 759 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 22 712 раз.

365 человек выехали на встречную полосу

9 956 автолюбителей нарушили правила проезда перекрестков

1638 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

579 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

386 калужан не пропустили пешеходов.

123 попали под камеру во время движения по обочине.