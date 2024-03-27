Калужских водителей призвали не торопиться менять резину

По утрам еще может наблюдаться гололедица, предупредили в среду, 27 марта, в управлении ГИБДД по Калужской области.

- Не спешить менять зимнюю резину на летнюю, переходить стоит только в том случае, когда средняя суточная температура воздуха минует рубеж в 7 градусов тепла, - говорится в комментарии полиции.

Напомним, утром в среду в Калуге и рядом с Козельском машины вылетели с дороги. Ночью наблюдались заморозки.