Из Москвы в Калугу пустят дополнительные поезда

Электрички добавят в расписание с 31 марта в связи с началом дачного сезона, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

С Киевского вокзала и с Калуги-1 дополнительные ежедневные поезда назначены с номерами 6157/6158, 6107/6108.

По выходным будут также ходить электрички №№ 6383, 6384 Москва – Малоярославец.

С 6 апреля по выходным поедут поезда №№ 6772, 6773, 6775, 6776 Калуга-1 – Ферзиково.