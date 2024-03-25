В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 692 нарушения

За неделю, с 15 по 21 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 36 692 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 20 121 раз.

9081 человек нарушил правила проезда перекрестков.

1802 калужанина не пристегнулись ремнем безопасности.

739 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

452 калужанина не пропустили пешеходов.

413 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

84 попали под камеру во время движения по обочине.