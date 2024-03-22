На улицах Калуги ловили должников

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд в городе.

С помощью комплекса «Дорожный пристав» в потоке выявляли водителей, за которыми числятся долги.

Всего было остановлено 74 машины. Некоторые погасили задолженность на месте, другие должны явиться к приставам. На один автомобиль наложен арест, рассказали в пятницу в полиции.