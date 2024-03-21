В Калуге водителя арестовали из-за тонировки

Автомобилиста остановили на площади Победы. У машины была запрещенная тонировка.

Проверка показала, что ранее этого водителя уже наказывали по такой же административной статье, но снимать темную пленку со стекол он отказывался.

В итоге суд отправил мужчину под арест на пять суток.