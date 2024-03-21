Улицу Воробьевскую перекроют в Калуге

Проехать в районе областной администрации нельзя будет в субботу, 23 марта.

С 8:00 до 19:00 там будут проводить работы по обслуживанию городской водоотводящей системы сотрудники «Калугаспецавтодора».

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.