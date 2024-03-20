С улиц Калуги начали убирать песок

В частности, работы проходили на Луначарского, Ленина, Набережной, Московской, Баррикад и Киевке.

На тротуарах, остановках и дорогах убирают песок и накопившийся за зиму мусор.

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