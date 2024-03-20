В Товарково машины застревают в ямах

Проблемы возникли в районе дома №33б на улице Ленина, рассказала местная жительница.

Прошлым летом там ремонтировали теплотрассу, но заплатки на асфальте развалились.

- Прошу провести проверку и принять меры к лицам, которые халатно отнеслись к своим обязанностям и привели асфальтное покрытие в надлежащее состояние, - сообщила женщина.

В администрации Дзержинского района пообещали провести ремонт до конца июня.