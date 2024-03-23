Школьный автобус отказываются пустить на окраину Калуги

О проблеме в деревне Крутицы рассказала местная жительница.

Туда нет нормальной дороги, из-за чего автобус школы №26 не может забрать детей.

- Территория закреплена за этой школой, школа отказывается возить детей на автобусе, так как дорога не соответствует нормам безопасности. Нарушение законодательства об образовании и доставке детей! – жалуется женщина. - Управление образования предложило доводить детей до остановки Анненки. Вопрос как? По трассе? Ведь на новой окружной дороге не предусмотрено движение пешеходов. Что делать родителям, если вдруг машина сломалась, как доставить детей в школу?

В городской управе на это сообщение заявили, что денег нет.

- Реконструкция этой дороги - мероприятие очень дорогостоящее, к сожалению, средств на его реализацию пока нет, - говорится в комментарии чиновников. - Мы обязательно вернемся к этому вопросу, при выделении финансирования, в последующие годы.