В Калуге просят соединить улицы Азаровскую и Гурьянова

Такое предложение опубликовал местный житель на странице губернатора.

- Было бы огромнейшим подарком для жителей Калуги, если бы удалось соединить улицу Азаровскую с улицей Гурьянова, сделав, как это было очень и очень давно, дорогу через ж/д пути станции Азарово, - уверен калужанин.

Однако в городской управе в ответ заявили, что таких планов нет.