В Калуге не хватает 120 водителей общественного транспорта

Проблему в среду, 20 марта, обсуждали на заседании городской Думы.

Из-за дефицита водителей нынешним работникам приходится перерабатывать.

Сотрудников нынешних частных перевозчиков не всегда принимают в УКТ: не все готовы работать по правилам муниципального предприятия.

Также вновь затрагивался вопрос строительства нового депо на Правом берегу. Оно оценивается в 2-3 миллиарда рублей. Калуга планирует найти такие деньги через федеральные программы.