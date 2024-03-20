В Калуге вновь обещают отремонтировать улицу Советскую

Новый асфальт в Турынино положили осенью 2020 года. Однако едва ли не сразу автомобилисты начали жаловаться на качество работ.

- Пора улицу Советская переделывать. Пока гарантия не закончилась, - прокомментировал наш читатель нынешнее состояние проезжей части.

- По улице Советской с наступлением благоприятных погодных условий, к тем замечаниям что есть, подключим подрядчика к решению проблем, - рассказали в городской управе. - С таянием снега, проводится комиссионное обследование дорог на гарантии, все замечания подрядчики устраняют за свой счет.