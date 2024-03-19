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Мост через Оку закрыли из-за ледохода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2024 12:14 0 416
Мост через Оку закрыли из-за ледохода

Понтонный мост разведен в районе поселка Дугна Ферзиковского района, сообщили 19 марта в министерстве транспорта Калужской области.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Фото моста опубликовали в администрации района.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2024 12:14 0 416
Тэги: авто дороги
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