В Калужской области заключили контракты на ремонт дорог

Сейчас часть контрактов уже заключена, некоторые работы находятся в завершающей стадии, рассказали в пресс-службе правительства.

Работы пройдут в нынешнем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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