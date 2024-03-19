В Калуге организуют еще одно круговое движение

В редакцию обратился житель Калуги с вопросом о том, как все-таки водители должны проезжать у стелы «Город воинской доблести».
— На перекрестке улиц Баумана и Пушкина водители по-разному поворачивают налево с Баумана на Академика Королева. Некоторые едут перед стелой «Город воинской доблести», сразу уходят налево, но ведь ехать надо по кругу, заезжая за стелу? Знаков, предписывающих направление движения, нет. Прошу власти разъяснить это. Второй момент, в темноте ограждение стелы плохо видно. Надо подсветить столбики или обозначить их светоотражающей краской. Вообще, конечно, нагородили проблем на узком пятачке.
Мы обратились к городским властям с вопросами, получили ответ.
— В рамках реализации плана мероприятий по безопасности дорожного движения в городе Калуге на 2024 г. будут проведены работы по реализации проекта организации дорожного движения с введением кругового движения на перекрестке ул.Пушкина-ул.Королева-ул.Баумана, – заверили в управлении городского хозяйства.
Ограждение стелы - столбики - обещали подсветить.
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