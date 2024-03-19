В Калуге транспорт увяз среди многоэтажек

Ранее мы рассказывали, как жители одного из жилых комплексов жаловались, что основная дорога к их многоэтажкам больше напоминает сельскую дорогу.

Ямы, грязь, огромные лужи - так добираются домой сотни семей на Правом берегу.

Калужанам с улицы Хорошей пообещали заменить плохую дорогу.

Городская управа сообщила, что проект дороги разрабатывается, но точных сроков его реализации не назвали.

Тем временем в расползающейся дороге увяз транспорт тяжелее легковушки.