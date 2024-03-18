В Калужской области готовятся к пожароопасному сезону

Этот вопрос в понедельник, 18 марта, обсуждали в Калуге на заседании правительства.

До наступления пожароопасного периода сейчас остается меньше месяца. Подготовка началась 20 февраля с подписания соответствующего постановления губернатора.

На противопожарные мероприятия на землях лесного фонда на 2024 год в бюджете области предусмотрели около 153 миллионов рублей. Еще 23 миллиона поступят из федерального бюджета. На закупку пяти полноприводных грузовых автомобилей и одного седельного тягача выделены 39 миллионов рублей.

Мониторинг в лесном фонде в режиме реального времени проводится с 48 вышек сотовой связи и шести пожарно-наблюдательных вышек, оснащенных видеокамерами, а также с помощью системы космического мониторинга. Будут использоваться пять квадрокоптеров, планируется закупить еще 10 беспилотников.