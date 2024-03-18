Массовые проверки водителей начались на калужских дорогах

ГИБДД объявила о проведении профилактической акции «Нетрезвый водитель». Она началась в конце прошедшей недели и продолжится в пятницу и субботу, 22-23 марта.

Также проверки на дорогах запланированы на 29-30 марта.

В дорожной полиции пояснили, что с начала года в Калужской области пьяные автомобилисты стали виновниками 11 аварий с пострадавшими. В них три человека погибли. Чаще всего виновники выезжают на встречку и не соблюдают дистанцию вечером или ночью.