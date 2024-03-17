Калужане с улицы Пушкина просят запретить остановку

В редакцию обратился житель улицы Пушкина и рассказал, что больше двух лет просит власти вернуть знак «Остановка запрещена» в районе дома № 10/75.

- В этом месте иногда по несколько часов стоят туристические автобусы, из-за которых, чтобы проехать общественному транспорту, скорой и пожарной приходиться выезжать на встречную полосу, - поясняет калужанин. - Иногда обнаглевшие водители заезжают на тротуар. Туристы, выходя из автобусов начинают курить. Окурки бросают себе под ноги. Автобусы часто стоят с включенным двигателем, что не добавляет комфорта жильцам дома. Обращался в ГИБДД ответили, что вопрос нужно решать на уровне администрации г. Калуги. Администрация отправляет в ГИБДД. Замкнутый круг.

Редакция направит обращение в городскую управу, после получения ответ опубликуем.